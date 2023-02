Quarta de cinzas tem missas em BH e início da Campanha da Fraternidade 2023

As ofertas dos fiéis no domingo de ramos serão integralmente destinadas a pessoas que não tem o que comer (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Esta quarta-feira de cinzas (22) tem um significado ainda mais especial para a Igreja Católica. Juntamente com a tradicional missa com a imposição das cinzas na testa dos fiéis, realizada nas paróquias, haverá a abertura da Campanha da Fraternidade 2023, com o tema “Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16), na Arquidiocese de Belo Horizonte.

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, estará à frente da celebração eucarística das 19h30, na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte da capital.



Iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), “a Campanha da Fraternidade convida, a cada ano, os católicos a viverem a fé com gestos concretos de amor ao próximo, efetivamente agindo para promover mudanças sociais”, conforme documento divulgado pela Arquidiocese de BH.

Em 2023, o foco é o sofrimento causado pela fome a muitas famílias – cerca de 30 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. Na trajetória da Campanha da Fraternidade, as paróquias são incentivadas a desenvolver iniciativas de combate à fome, intensificando ainda mais as ações solidárias. No Domingo de Ramos (2), abertura da Semana Santa deste ano, a oferta dos fiéis durante as missas será integralmente destinada a quem não tem o que comer.

Horários

A quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma – os 40 dias que preparam os cristãos para a Páscoa – será celebrada nas muitas comunidades paroquiais da Arquidiocese de BH. Confira aqui os horários das missas