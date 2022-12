BH festeja Nossa Senhora da Conceição com programação especial na Lagoinha

Na capital, as festividades se concentram no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres (foto: Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação)

No santuário do Bairro Lagoinha, fiéis fazem preces e agradecimento a Nossa Senhora (foto: Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação)

Centenas de católicos participam, nesta quinta-feira (8/12), feriado em Belo Horizonte, das celebrações em louvor a Nossa Senhora da Conceição, que tem uma legião de devotos em Minas Gerais. Na capital, as festividades se concentram no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, localizado na Rua Além Paraíba, 152, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste.Dentro do tema, as missas no santuário são celebradas de duas em duas horas, sendo a última às 18h. Após o término, os fiéis participarão de procissão luminosa pelas ruas do bairro, seguida de celebração eucarística. Na parte da manhã, houve procissão motorizada saindo da Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de BH.Na capital, Nossa Senhora da Conceição é reverenciada pela comunidade católica de forma muito especial. Conforme pesquisa divulgada pela Arquidiocese de BH, a devoção nasceu com os primeiros moradores da cidade que completará 125 anos no próximo dia 12. No passado, o arraial de Curral del-Rei estava ligado a Sabará, que tem como igreja-mãe a Matriz Nossa Senhora da Conceição - assim, a festa da padroeira da cidade vizinha era também muito comemorada no antigo povoado. Quando Belo Horizonte foi construída, a tradição de festejar Nossa Senhora da Conceição foi mantida.A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi oficialmente promulgada pelo Papa Pio IX, em 1854. A maternidade divina de Maria é origem de sua Imaculada Conceição. Em 1858, a Virgem Maria confirmou a definição dogmática, e a fé do povo na Imaculada Conceição, durante a aparição para Santa Bernadette, em Lourdes, na França. Na época, houve a revelação: "Eu Sou a Imaculada Conceição".Missas de duas em duas horas, até as 18h 15h30- Terço da Misericórdia: 17h30- Ofício de Nossa Senhora: 18h- MissaApós a celebração, haverá procissão luminosa, passando pelas ruas Além Paraíba, Adalberto Ferraz, Itapecirica, Pedro Lessa, Fagundes Varela, Irmãs Vicentinas, Além ParaíbaSantuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na Rua Além Paraíba, 152, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte