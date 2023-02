Incêndio destrói depósito de recicláveis; vigas caem sobre casas vizinhas

Um depósito de material reciclável foi destruído, neste sábado (18/2), por um incêndio, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Vigas caíram sobre telhados de duas casas. Uma idosa de mais de 80 anos foi salva minutos antes do desabamento.

Com o incêndio alastrado, o apartamento do proprietário, em cima da empresa, foi afetado. A família ainda tem um ateliê de costura ao lado do depósito e, antes que o local fosse destruído, tecidos e maquinário foram retirados.

O empresário não deu entrevista, mas informou que calcula prejuízo de mais de R$ 70 mil com a destruição de metais, plásticos e outros materiais armazenados no local, além dos danos prediais.

Casas atingidas



Ao fundo, em uma colônia de casas, o telhado de duas residências ruiu com a queda de vigas da empresa. No ponto mais prejudicado, três cômodos ficaram destruídos. Na outra casa afetada, uma idosa dormia no quarto que desabou. Ela foi salva pela filha assim que ela percebeu a fumaça.



“Minha mãe dormia com minha tia no quarto, quando a fumaça entrou pela casa, eu corri e tirei as duas de lá. Pouco tempo depois, escutei o barulho do teto caindo”, disse a dona dos imóveis, Elza Ferreira.