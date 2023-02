Menino de 9 anos é espancado na escola por ter perdido gol

Padrasto do menino relatou à Polícia Militar de Minas Gerais que, depois das agressões, alguns colegas o levaram para o banheiro em uma tentativa de reanimá-lo (foto: Divulgação PBH)

Um menino de 9 anos foi espancado por colegas de colégio por ter perdido um gol enquanto jogava futebol em uma escola municipal na região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa quinta-feira (16/2).

Desacordado devido às agressões, o aluno foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Barreiro. Lá, o jovem começou a vomitar, o que fez com que fosse transferido para o Hospital João XXIII, onde foi internado.O padrasto do menino relatou à Polícia Militar de Minas Gerais que, depois das agressões, alguns colegar o levaram para o banheiro em uma tentativa de reanimá-lo. A direção da escola, ao tomar ciência, chamou a mãe da vítima.Não foram divulgadas outras informações.