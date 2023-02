Sargento é suspeito de vazar informações em troca de pedra de crack

O policial foi transferido do 63º Batalhão da PMMG para outro município a 300 km de Formiga (foto: Reprodução Google Maps)

Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é investigado suspeito de vazar informações sigilosas sobre operações contra o tráfico de drogas em troca de uma pedra de crack. A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça Militar decidiu pela transferência do homem, que agora está em outro município, a mais de 300 km de Formiga, no Centro-Oeste do estado.