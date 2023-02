Novo arcebispo de Montes Claros toma posse neste domingo

Dom José Carlos Souza Campos assume a Arquidiocese de Montes Claros em 19 de fevereiro de 2023 (foto: Pascom/Catedral de Montes Claros) Neste domingo (19/2), será empossado o novo arcebispo metropolitano de Montes Claros (Norte de Minas), dom José de Souza Campos. A cerimônia de posse está marcada para as 18h, na Catedral Metropolitana da cidade.





Natural de Itaúna, no Centro-Oeste do estado, dom José de Souza Campos, de 55 anos, será o nono bispo (e o quarto arcebispo) a comandar a Arquidiocese da cidade-polo do Norte de Minas (413,4 mil habitantes), que foi criada em 1910 pelo Papa Pio X, com abrangência de 69 paróquias e 40 municípios.









Durante a sede vacante (”vacância episcopal”), a Arquidioce da cidade-polo do Norte de Minas teve como administrador o monsenhor Silvestre José de Melo. Ele foi eleito pelo “colégio de consultores” das paróquias em 18 de fevereiro de 2021. Portanto, neste sábado (18/1), completa exatamente um ano no cargo.





Conforme informou a assessoria da Arquidiocese de Montes Claros, para a cerimônia de posse do novo arcebispo, além de autoridades, bispos, padres e outros integrantes do Clero, estão previstas as presenças do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Joel Portella Amado; e do secretário-executivo de campanhas da entidade máxima da Igreja Católica no Brasil, padre Samuel Batista.





Quem é Dom José Carlos





Dom José Carlos Souza Campos nasceu em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, em 3 de janeiro de 1968. Em 1983, entrou para o Seminário Diocesano, em Divinópolis. Morou em cidades como Pará de Minas, no seminário, em 1984 e 1985, e Belo Horizonte, onde cursou filosofia e teologia.









Ele foi ordenado sacerdote em Itaúna, no dia 30 de maio de 1993. Dom José Carlos fez seu curso de mestrado em teologia na Pontifícia Università Gregoriana, em Roma, de 2000 a 2002.





Durante boa parte de sua vida, exerceu o magistério. José Carlos foi professor em Belo Horizonte e Pará de Minas. Trabalhou no Colégio Berlaar Sagrado Coração de Maria, como professor de língua portuguesa. Lecionou filosofia e espanhol no Seminário São José. Foi professor de filosofia da religião, antropologia filosófica e outras disciplinas nas escolas da região.





No dia 26 de fevereiro de 2014, foi nomeado pelo papa Francisco como bispo da Diocese de Divinópolis, e no dia 25 de maio do mesmo ano foi ordenado bispo e tomou posse na Diocese. Em 14 de dezembro de 2022, foi nomeado pelo papa Francisco como arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros.





A história da arquidiocese





A Diocese de Montes Claros foi instituída no dia 10 de dezembro de 1910 pela Bula Postulat Sane do Papa Pio X. Foi elevada à Arquidiocese e Sede Metropolitana, em 25 de abril de 2001, pelo Papa João Paulo II, pela Bula Maiori Christifidelium.





Bispos e arcebispos de Montes Claros



O primeiro bispo de Montes Claros, dom João Antônio Pimenta (1911 – 1943)

Dom Aristides de Araújo Porto (1943 – 1947)

Dom Antônio de Almeida Morais Júnior (1948 – 1951)

Dom Luis Vitor Sartori (1952 – 1956)

Dom José Alves Trindade (1956 – 1988)

Dom Geraldo Majela de Castro (1988 – 2007) – foi também o primeiro arcebispo da cidade, com elevação da Diocese para Arquidioce, em 25 de abril de 2001 pelo Papa João Paulo II

Dom José Alberto Moura (2007 – 2018)

Dom João Justino de Medeiros Silva (2018 – 2021)

José Carlos Souza Campos, nomeado em 14 de dezembro de 2022, toma posse em 19 de fevereiro de 2023