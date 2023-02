Caso Ian: pai e madrasta participam de reconstituição do crime em BH

Pai e a madrasta do pequeno Ian são os principais suspeitos de maus-tratos (foto: Redes Sociais / Reprodução) A Polícia Civil fez nesta segunda-feira (13/2) a reconstituição do dia em que o menino Ian Henrique Almeida Cunha, de 2 anos, que morreu em janeiro deste ano, foi internado em estado grave em um hospital de Belo Horizonte. A criança morreu em decorrência de traumatismo craniano provocado por instrumento contundente.













Logo que o menino deu entrada no hospital, o pai e a madrasta foram presos em flagrante. O homem foi detido por omissão de socorro, e ela, como responsável pelas agressões. No dia em que o óbito foi notificado, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e transformou as prisões em preventivas.





Em depoimento, a mulher afirmou que, no dia 7, durante o almoço, uma panela caiu no chão da cozinha, que ficou engordurado, e, logo em seguida, Ian teria escorregado, caído e batido a cabeça . Ainda segundo a madrasta, em um primeiro momento, o menino estava bem, pediu colo, e acabou dormindo. Mais tarde, ele foi encontrado, pelo pai, desacordado no sofá.

Crime recorrente

Ainda conforme a Polícia Civil, em meados de 2022, o genitor de Ian foi denunciado por agressão contra a criança. No entanto, as investigações não estão ligadas às que apuram os fatos que levaram ao óbito do menino.





Em janeiro, a corporação deflagrou operação de cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Santa Luzia, na Região Metropolitana.

Um dos locais visitados foi a casa do pai de Ian, onde eles encontraram pichações com pedidos por “justiça”. Segundo o delegado Diego Lopes, familiares do pai do menino retiraram alguns móveis da residência, após populares ameaçaram atear fogo no local.





Apesar disso, a “limpeza” do local não atrapalhou o processo de investigação já que na noite em que as prisões foram efetuadas, a casa foi periciada.