PBH inaugura Centro de Saúde Santa Amélia, no bairro Santa Branca

Prefeito de Belo Horizonte e secretária municipal de saúde estiveram presentes na inauguração do Centro de Saúde Santa Amélia (foto: Divulgação/PBH)

A prefeitura de Belo Horizonte entregou o novo Centro de Saúde Santa Amélia, no bairro Santa Branca, na Região Pampulha, na manhã desta segunda-feira (13/2). A unidade fica localizada na rua Antero de Quental, 185, e tem atendimento direcionado para a população dos bairros Santa Amélia, Santa Branca, Santa Mônica, Itapoã, Atlântico, Jardim Atlântico e Copacabana.

Dentre os serviços prestados, estão inclusos atendimentos de demanda espontânea, consultas eletivas, serviço de vacinação, coleta para exame laboratorial, assistência farmacêutica, realização de curativos, realização de eletrocardiograma, testes rápidos de IST/HIV/Hepatites e controle de zoonoses.





O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, também esteve presente na entrega do Centro de Saúde. “Tudo foi feito com muito capricho e qualidade. É um espaço mais adequado ao trabalho, com melhores condições para os médicos, enfermeiros e para o atendimento da população. Esse é o nosso objetivo”, afirmou o prefeito.





A unidade é o 41° equipamento construído por meio de Parcerias Público-Privada. A pretensão da prefeitura é entregar mais 9 Centros de Saúde através das PPP.





*Estagiária sob supervisão