Seis pessoas são indiciadas por golpe em frete em Minas

Seis pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Minas Gerais, em Ponte Nova, na Zona da Mata, suspeitos de envolvimento na prática do “golpe das etiquetas”. O prejuízo causado pelo grupo é estimado em quase R$ 500 mil.

A investigação da Polícia Civil apurou que um receptador solicitava à líder do grupo, residente em Barra do Corda, no estado do Maranhão, um código de postagem de encomenda, com CEPs do remetente e do destinatário, o qual era impresso e chamado de “etiqueta” pelos investigados.

A líder agia como intermediária e repassava aos seus comparsas em Ponte Nova a solicitação dos “clientes”, que então, utilizando CPFs falsos, ou obtidos em sites de concursos públicos, entre outros, se cadastravam nos sites de vendas on-line como vendedores e com outros CPFs como compradores, comprando simuladamente produtos de pequeno valor e peso.

Os suspeitos, então, simulavam a venda e a plataforma gerava uma “etiqueta”, ou seja, um código de postagem que autoriza o vendedor a postar o produto nos correios, sendo o custo do transporte calculado e o pagamento do envio feito pela plataforma.

Como os suspeitos colocavam os endereços na mesma cidade, o sistema apresentava uma falha logo após a etiqueta ser gerada. O grupo, então, mudava o nome e CEP do remetente e do destinatário, e as vendiam na internet para que os receptadores postassem encomendas nos correios e/ou transportadoras, pagando menos pelos fretes.

Os investigados ganhavam em média R$10 por etiqueta gerada. Em 77 dias, o líder do grupo movimentou o valor de quase R$500 mil.