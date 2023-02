Operação da Polícia Civil aplica duro golpe em traficantes de BH

Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil na Operação Alfa-3 (foto: PCMG)

No combate ao tráfico de drogas em Belo Horizonte, a Polícia Civil realiza, desde outubro de 2022, a Operação Alfa-3, que tem como objetivo interceptar entorpecentes despachados por meio de encomendas postais. Cinco remessas contendo skunk, LSD, MDMA, anfetaminas e haxixe foram apreendidas neste início de semana.



Os levantamentos que levaram às apreensões foram feitos pela inteligência da 4ª Delegacia de Polícia Civil Centro, que identificou as encomendas. Elas seriam enviadas para o interior do estado e também para fora de Minas Gerais.

Segundo os policiais, existe uma organização criminosa que atua de modo a despistar o conteúdo das remessas. As drogas eram embaladas no meio de cadernos, em pacotes de café e de produtos diversos.

Entre as drogas apreendidas, todas tinham alto índice de pureza e alto preço de mercado. Segundo as investigações, por sua posição geográfica, Belo Horizonte tornou-se uma importante rota de distribuição de drogas para todo o Brasil e, algumas vezes, os traficantes estão utilizando os serviços de transporte de encomendas e os Correios.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para a Central de Constatação de Drogas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender as ramificações da organização criminosa envolvida no esquema.