Golpe da falsa adoção: mulher perde R$ 100 mil em um ano

Mulher caiu no golpe da falsa adoção em São João del-Rei

A partir do interesse, a golpista começou a pedir dinheiro para a vítima. E ela usou três justificativas:

1 - Para os trâmites burocráticos para realizar a adoção particular; 2 - Depois relatando que estava passando dificuldade financeira e que precisava do dinheiro para manter a gravidez saudável; 3 - Por fim, a golpista já ameaçava a vítima dizendo que iria processá-la e que seria presa por querer comprar uma criança.

A Polícia Militar conseguiu descobrir o golpe após a vítima tentar efetuar um depósito no valor de R$ 30 mil, mas que não foi concluído pelo banco. Ao entrar em contato com o funcionário do banco, ele percebeu que a vítima e o marido estavam muito nervosos e desconfiou se tratar de um golpe.

Após muita conversa, a vítima relatou toda a situação e disse que estava fazendo os depósitos pois estava com medo das ameaças feitas pela golpista.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima quanto ao golpe. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.