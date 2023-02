Homem mata namorada durante churrasco em BH

Homem foi preso neste sábado (11/2) após matar a namorada em Venda Nova (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma mulher de 44 anos foi brutalmente assassinada pelo namorado durante um churrasco no bairro Jardim Guanabara, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A confraternização celebrava o retorno do relacionamento, que havia terminado há cerca de uma semana.O crime aconteceu nessa sexta-feira (10/2) na casa do suspeito. Aos policiais, o filho da vítima contou que a mãe convidou ele e um amigo para participarem da festa. O suspeito, então, se irritou com a presença desse amigo e começou a acusar o jovem de "dar em cima" de sua namorada.Após uma discussão, os dois jovens foram embora e a mulher ficou sozinha com o suspeito. Preocupado, o filho voltou ao local, mas já encontrou os policiais na casa e a mãe morta.A vítima foi encontrada no chão da cozinha. Ela foi atingida por uma série de golpes de faca em todo corpo. O casal estava junto há cerca de quatro anos.O suspeito tem passagem pela polícia e usava tornozeleira eletrônica. Ele conseguiu retirar o equipamento e fugiu depois do crime, mas foi preso neste sábado (11/2) no bairro Olhos D'água.