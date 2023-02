Antena parabólica digital: mineiros podem pedir gratuitamente a troca

Moradores de 64 municípios do estado de Minas Gerais podem solicitar a troca da antena parabólica (foto: Foto: Carlos Altman/Estado de Minas)

População de baixa renda de mais de 64 municípios mineiros podem solicitar a instalação gratuita da nova antena parabólica digital em sua residência.

Siga Antenado, responsável por fazer as trocas, prevê que 121,8 mil famílias sejam beneficiadas em todo estado.

BENEFÍCIOS

A nova antena parabólica é bem menor em comparação a antena parabólica convencional, facilitando a sua instalação. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, destaca Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado.

Pessoas que possuem necessidades especiais também ganham com a troca, as parabólicas digitais contam com ferramentas de acessibilidades exigidas por lei, como legendas, audiodescrição e botões do controle remoto em relevo.



COMO PEDIR A TROCA DA ANTENA

Para pedir o kit gratuito com a nova antena parabólica digital, o solicitante precisa atender os seguintes requisitos: ser inscrito em programas sociais do Governo Federal e ter em casa uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Estão na lista de cidades com famílias atendidas: Arinos, Belo Horizonte, Baldim, Barão de Cocais, Belo Vale, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Buritis, Cabeceira Grande, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Itabirito, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Moeda, Nova Lima, Nova União, Pará de Minas, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Bárbara, Santa Bárbara do Leste, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, Sarzedo, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas, Unaí e Vespasiano.

Na Zona da Mata, a troca está disponível para Juiz de Fora e mais três cidades: Matias Barbosa, Chácara e Coronel Pacheco. No Triângulo, além de Uberlândia, a troca pode ser solicitada pelas famílias de Araguari, Tupaciguara, Prata, Monte Alegre de Minas e Indianópolis.



SIGA ANTENADO

A Siga Antenado é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável por apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV. Ela é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.

Para obter informações, tirar dúvidas ou fazer o agendamento, os interessados devem ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado e inserir o CPF ou NIS.

*estagiário sob supervisão de Fernanda Borges