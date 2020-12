Homem morre eletrocutado durante manutenção de antena em Guaxupé

Homem morre eletrocutado em Guaxupé (foto: CBMMG/divulgação)

Ummorreuna tarde deste sábado (5/12), no centro de, no Sul de Minas. O acidente aconteceu quando a vítima faziaem uma antena de TV em uma casa e teria encostadona rede

Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital (foto: Reprodução Facebook)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada por Leonardo Aparecido Marinho, de 26 anos, teria encostado acidentalmente na rede elétrica e caído sobre a laje do sobrado. O dono da casa onde a vítima fazia os reparos na antena de TV acionou o socorro.

"A equipe de resgate do 4º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé foi acionada para o atendimento, já encontrando a vítima sem sinais vitais caída sobre a laje com o quadro de parada cardiorrespiratória", disse o sargento Alexandre Ribeiro.

A vítima chegou a ser socorrida para a Santa Casa da cidade, mas morreu ao dar entrada no hospital. "Ele foi deixado com a equipe médica e foi submetido a massagem cardíaca por cerca de 50 minutos, mas não reagiu", explicou.

O corpo de Leonardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passos e deve ser enterrado neste domingo (6/12), no Cemitério Municipal de Guaxupé.

Segundo caso

Jovem caiu de uma altura de 10 metros após ser eletrocutado (foto: CBMMG/divulgação)

Nessa sexta-feira (4/12), um pintor, de 23 anos, também foi eletrocutado enquanto fazia reparos para um supermercado no centro de Guaxupé. A vítima caiu de uma altura de 10 metros depois que o cabo de rolo encostou na rede elétrica. Além da descarga elétrica, o jovem caiu direto na calçada e bateu a cabeça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava inconsciente e foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Guaxupé. A vítima segue internada em estado grave com traumatismo craniano e queimaduras de terceiro grau pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros orienta que é necessária muita atenção quando se trata de manutenção em rede elétrica. "Os dois casos foram distração das vítimas, que encostaram na rede elétrica. O que orientamos é que, quando for fazer a manutenção em redes mais baixas, redobrar a atenção e usar equipamentos de proteção individual adequados. Se caso for executar o serviço muito próximo à rede elétrica, solicitar o desligamento da mesma à Cemig ou a empresa que presta serviço para a cidade. Se não for possível, exagerar nos cuidados. Ficar atento aos dias chuvosos, se não tem nada que pode conduzir a eletricidade e vir causar acidente", alerta a corporação.

Outro cuidado, segundo os bombeiros, é quanto a manutenção em lugares altos. "No caso da queda, além do choque, a vítima pode ter traumatismo craniano. No caso do pintor, se tivesse usando os equipamentos de proteção, poderia ter evitado, ao menos, a queda de 10 metros."