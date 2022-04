Homem flagra ladrão que roubou antena parabólica e o convence a devolvê-la

O suspeito de furtar a antena parabólica foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Frutal (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem flagrou, nessa terça-feira (12/4), o suspeito de furtar a antena parabólica de sua casa andando por rua, próxima do local do crime, com o aparelho nas costas. O furto ocorreu em Frutal, no Triângulo Mineiro,