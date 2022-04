Homem procurado por chacina há 3 anos é preso

Veículo atacado em 2019, em Patos de Minas (foto: Divulgação/PMMG) Procurado desde 2019 por uma chacina na região do Alto Paranaíba, um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (13/4), em Lagoa Grande. O foragido tinha um mandado de prisão em aberto e está envolvido, segundo investigação, na morte de três pessoas.

A PM recebeu a informação de que o procurado estava próximo de Presidente Olegário, o que mobilizou os militares em um operação para cumprimento do mandado de prisão.

As equipes foram até uma região conhecida como Rural de Minas, mas o foragido não estava no local. Ao mesmo tempo, outros levantamentos foram feitos e o carro em que ele poderia estar foi visto pela rodovia BR-040.

Os policiais fizeram buscas e verificaram, em um posto, uma picape de cor preta e de mesmo modelo àquela em que teria fugido o homem. Ao perceber que seria abordado, o procurado fugiu pela rodovia, mas rapidamente foi alcançado, interceptado e preso pelos militares.

Ele foi levado para a Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

O crime Em abril de 2019, um carro foi baleado diversas vezes na altura do KM 168 da MGC-354, a cerca de três quilômetros do trevo com a Avenida Marabá, em Patos de Minas. Três pessoas morreram e um adolescente, de 16 anos, ficou ferido.

Cerca de um mês depois, um suspeito foi preso e, segundo a investigação, ao todo três pessoas estão envolvidas no crime.