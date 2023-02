PF faz operação contra suspeitos de levar brasileiros ilegalmente aos EUA

Polícia Federal cumpre mandados em quatro cidades do Vale do Rio Doce (foto: foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (7/2), a operação Coyote, que visa combater a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A suspeita é que, parte das pessoas enviadas, sejam de Governador Valadares e cidades da região do Vale do Rio Doce mineiro.

Os federais cumprem seis mandados de busca no Espírito Santo e Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio da

Superintendência Regional de Minas Gerais

Os despachos da Justiça realizados pela 2ª Vara da Justiça Federal de Vitória, no Espírito Santo, acontecem nas cidades de Capitão Andrade, Felixlândia,

Governador Valadares e Pescador, municípios do Vale do Rio Doce.

“Segundo a investigação, os envolvidos atuam no esquema identificado como ‘Cai Cai’, no qual há a utilização de crianças e adolescentes com documentos falsos,

simulando um parentesco de pai e filho, para facilitar a entrada e permanência de maiores de idade no território norte-americano”, explica a PF.

Conforme os policiais, os custos da viagem são patrocinados por pessoas conhecidas como “coyotes” – que recebem valores das pessoas que conseguem ingressar no país estrangeiro – após realizar o serviço de imigração.

“Em muitos casos, há a confecção de falsos registros de paternidade dos menores, para permitir que terceiros os utilizassem no esquema”, conta.

As investigações começaram quando duas pessoas foram presas em flagrante ao tentar montar passaportes na Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, utilizando documentos falsos.

“Com o aprofundamento das investigações foram identificados outros suspeitos que residem no estado de Minas Gerais”, afirma.