Empresário de Itaúna é preso suspeito de assediar duas funcionárias

Empresário foi levado para a Delegacia de Itaúna e pode ser condenado a seis anos de prisão (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Itaúna, no Centro-Oeste do estado, concluiu o inquérito que apurava denúncia de crimes cometidos contra duas funcionárias de um estabelecimento comercial. As mulheres, de 19 e 33 anos, denunciaram o proprietário de um comércio, um homem de 30 anos, por importunação sexual e ameaça.

As denunciantes são funcionárias da loja do suspeito. Segundo elas, durante o horário de trabalho, o empresário as obrigava a praticar atos libidinosos contra a vontade delas.

Segundo o delegado Leonardo Moreira Pio, o empresário, no intuito de impedir que as vítimas denunciassem os crimes, ostentava armas de fogo para ameaçá-las.

“Foi apurado no decorrer do inquérito policial que o indiciado usava de sua posição superior hierárquica em relação às vítimas para cometer os delitos de maneira reiterada”, diz ele.



O homem foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e ameaça, cujas penas podem chegar a seis anos de prisão.