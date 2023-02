Mulher é estuprada pelo marido e agredida com um ferro de passar roupa

Uma mulher de 22 anos passou por momentos terríveis durante a noite de sexta-feira (3/2) e sábado (4/2) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela foi agredida e estuprada pelo marido, de 37 anos.

De acordo com o relato da vítima aos policiais militares, as agressões começaram depois que eles retornaram de um bar. Na casa em que viviam, ela começou a questionar o marido sobre algumas ligações que ele tinha recebido.

O questionamento virou uma discussão e o homem, que estava passando roupa, usou o ferro para agredir a mulher. Segundo a vítima, ele passou o ferro quente no rosto dela. Após essa agressão, ele continuou. De acordo com o boletim de ocorrência, ele jogou a vítima na parede, deu tapa no rosto dela, puxou o cabelo, chutou, deu socos no estômago e com um cabo de vassoura, a agrediu na cabeça.

Na sequência, a vítima disse aos policiais que foi obrigada a ter relações sexuais com o homem. Ela foi estuprada na sexta à noite e no sábado de manhã. Ela só conseguiu pedir ajuda e denunciar as agressões e o estupro na tarde desse sábado, após o marido sair para trabalhar.

Homem foi preso em São Paulo

De acordo com a Polícia Militar, o agressor trabalha como motorista de uma empresa que faz o translado interestadual. Na tarde de sábado, ele partiu com destino a São Paulo. Ao receber a denúncia, os policiais entraram em contato com a empresa e solicitaram o itinerário do trabalho do agressor.

Em contato com a Polícia Militar de São Paulo, o homem foi preso na rodoviária de Campinas.

A vítima, que tem um filho de 10 meses, disse aos policiais militares que é da Bahia e foi para Uberaba viver com o marido. Que, portanto, não tem família na cidade. Por isso, ela e o bebê foram encaminhados para um abrigo da cidade.