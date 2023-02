Temporal fecha Secretaria de Saúde de João Monlevade

O prédio da Secretaria de Saúde de João Monlevade, na Região Central de Minas, foi interditado nesta segunda-feira (6/2), devido às fortes chuvas que atingiram a cidade durante a manhã. Avenidas ficaram inundadas com a cheia do Rio Piracicaba.





O temporal durou cerca de 50 minutos. Conforme a Defesa Civil municipal, foi registrado acumulado de 50mm. As principais vias afetadas foram as do Centro e do bairro Belmonte.









Temporal durou cerca de 50 minutos e acumulado registrado foi de 50 mm (foto: Redes Sociais / Reprodução) De acordo com a Prefeitura de João Monlevade, a água entrou no primeiro andar do prédio, sendo necessário o fechamento para limpeza. Já a policlínica, farmácia e centro de reabilitação, que funcionam no terceiro andar, continuam operando normalmente.





Além da inundação, a chuva desta manhã não causou outros prejuízos. Segundo a Defesa Civil, não houve danos estruturais nem humanos. No início da tarde, o sol já havia voltado à região.