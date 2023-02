Aterro sanitário de Frutal chega ao limite e é desativado

No final de outubro do ano passado, o aterro sanitário de Frutal já estava perto de atingir o seu limite (foto: Redes sociais/Divulgação) A Prefeitura de Frutal desativou, temporariamente, as atividades do aterro sanitário municipal, porque o local chegou ao seu limite. No final de outubro do ano passado vídeos e fotos do aterro mostrando uma grande quantidade de lixo exposto a céu aberto circularam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

Por meio de nota, a Prefeitura de Frutal informou que, desde a semana passada, encerrou as atividades do aterro municipal, pois o local chegou ao seu limite.

A primeira delas foi aderir à uma ata realizada pelo CONVALES (Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas) e firmar um contrato com uma empresa que ficará responsável pela realização dos serviços de transporte do lixo, que está armazenado no aterro, para um aterro da cidade de Barretos (SP), a cerca de 80 km de Frutal.

Além disso, a prefeitura da terceira maior cidade do Triângulo Mineiro explicou que contratou uma outra empresa, sediada em Barretos, que receberá o lixo hoje armazenado no aterro municipal, como também o lixo proveniente da coleta diária de Frutal.

“Desta maneira o lixo coletado não será mais despejado no aterro municipal e aquela área será gradativamente esvaziada até que possa voltar a receber resíduos sólidos, quando precisará ser construída uma nova célula no local”, finalizou a nota.