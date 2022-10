Vídeo: lixo a céu aberto em Frutal gera impasse entre Câmara e Prefeitura

Vídeos e fotos do aterro sanitário de Frutal, Triângulo Mineiro, circulam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp mostrando uma grande quantidade de lixo exposto a céu aberto. Vídeos e fotos do aterro sanitário de Frutal, Triângulo Mineiro, circulam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp mostrando uma grande quantidade de lixo exposto a céu aberto.





“Os resíduos não podem ser descarregados em qualquer lugar. É preciso que seja feita a devida compactação das camadas de terra, colocação de material necessário para emissão de gases e descarte correto do chorume. Atualmente, isso tem sido feito sem controle e a céu aberto”, comentou o vereador. O material foi divulgado pelo vereador Jarbinhas Despachante (MDB), que enviou ontem (18/10) um requerimento ao prefeito Bruno Augusto (PP) solicitando explicações com relação ao funcionamento do aterro, gerido por uma empresa terceirizada.Também assinado pelo vereador Juninho do Sindicato (PSL), o documento foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Frutal.“Os resíduos não podem ser descarregados em qualquer lugar. É preciso que seja feita a devida compactação das camadas de terra, colocação de material necessário para emissão de gases e descarte correto do chorume. Atualmente, isso tem sido feito sem controle e a céu aberto”, comentou o vereador.



Aterro sanitário de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Samir Alouan)



Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura de Frutal declarou ao Estado de Minas que ainda não recebeu o requerimento e que não tem conhecimento das irregularidades apontadas pelo vereador no local.



Por outro lado, o Executivo se posicionou sobre algumas indagações divulgadas pelo vereador. “Como funciona um aterro sanitário controlado? Existem lugares específicos onde esses dejetos são enterrados e esses dejetos liberam tanto gases como chorume. Para isso precisa ter piscinas de chorume e também exaustores que eliminem esses gases. Há os dois procedimentos no local” Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura de Frutal declarou aoque ainda não recebeu o requerimento e que não tem conhecimento das irregularidades apontadas pelo vereador no local.Por outro lado, o Executivo se posicionou sobre algumas indagações divulgadas pelo vereador. “Como funciona um aterro sanitário controlado? Existem lugares específicos onde esses dejetos são enterrados e esses dejetos liberam tanto gases como chorume. Para isso precisa ter piscinas de chorume e também exaustores que eliminem esses gases. Há os dois procedimentos no local”



Com relação à grande quantidade de lixa, a administração de Frutal diz ser algo normal, já que os resíduos não são enterrados de imediato. “É natural se deparar com pilhas de dejetos em aterros sanitários. Todo o preparo da terra para ter esse lixo enterrado leva planejamento e tempo. Então, dentro do funcionamento de um aterro, ele se encontra dentro da normalidade”.