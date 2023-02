Preso no Norte de Minas um dos criminosos mais procurados do estado

Alvair dos Santos Oliveira foi preso na zona rural de Fruta de Leite (foto: Programa Procura-se/divulgação)

Um dos criminosos mais procurados pelas forças de segurança de Minas Gerais foi localizado e preso nesta sexta-feira (3/02), no Norte de Minas: Alvair dos Santos Oliveira, de 34 anos. A captura dele foi anunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Regional de Montes Claros.

De acordo com o MPMG, foragido da Justiça, Alvair Oliveira é integrante de quadrilha de assalto a bancos com atuação nos municípios de Janaúba, no Norte de Minas, e Salto, no interior de São Paulo.

Ele está listado no programa “Procura-se”, coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), figurando como um dos 12 criminosos mais procurados de Minas.

Conforme informações divulgadas pelo MPMG, Alvair foi localizado e preso em uma fazenda na zona rural de Fruta de Leite. Com ele, foram apreendidas duas armas de fogo.

O MP revelou ainda que foram adotadas técnicas especiais de investigação e que, “após árduo trabalho de inteligência, equipes do Gaeco Regional de Montes Claros foram a campo e conseguiram prender o foragido”.

Segundo as investigações, Alvair participou da explosão de caixa eletrônico, com disparos de armas de grosso calibre, em Riacho dos Machados, também no Norte do estado, em 2018.

O Ministério Público informou ainda que o criminoso foi condenado na comarca de Salinas a mais de 34 anos de prisão pela prática dos crimes de roubo a instituições financeiras mediante utilização de explosivos, tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito, entre outras infrações penais.