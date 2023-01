Preso no Rio de Janeiro um dos traficantes mais procurados em Minas

Arma, munição, celulares e carro apreendidos com o traficante (foto: PCMG)

Um trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (19/01), na favela Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, um homem de 35 anos, apontado como o líder de uma das maiores organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas em Minas.

O investigado figura como alvo prioritário do Estado de Minas Gerais por liderar uma das maiores organizações criminosas do estado, responsável pela distribuição de drogas em em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de abastecer algumas comunidades cariocas com cocaína.

As investigações foram conduzidas pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), a partir de julho de 2021, quando foi desencadeada a operação Saxa-Montis.

De acordo com a polícia, a organização criminosa distribuía drogas no Rio de Janeiro, em Vespasiano e em Belo Horizonte. Na capital, os entorpecentes abasteciam o Morro das Pedras, Santa Maria e Ventosa, na Região Sul; o Bairro Céu Azul, no norte de BH, além dos bairros São Gabriel, Jardim Vitória e Goiânia, na Regiaão Leste, e a Pedreira Prado Lopes, no nordeste da capital.

As investigações duraram oito meses e resultaram na apreensão de 1,25 tonelada de cocaína. Foram cumpridos 32 mandados de prisão preventiva cumpridos, realizados 52 mandados de busca e apreensão domiciliares, 60 mandados de busca e apreensão de veículos, dez imóveis de luxo sequestrados judicialmente, R$ 600 mil em dinheiro apreendidos e vários bloqueio de ativos financeiros.

Na operação que resultou na prisão, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) de ambas as instituições trabalharam juntas. Com o traficante foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, munições, nove aparelhos celulares, um tablet, documentos falsos, um carro clonado e cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Penas

As investigações, até o momento, com relação a essa organização criminosa resultaram na condenação de 30 réus, totalizando 1.549 anos de prisão.



Os líderes do grupo foram condenados a penas de: 162 anos, 139 anos, 134 anos e 129 anos, por crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.