Pais fazem vaquinha para comprar cadeira de rodas para filho de 2 anos

Os problemas tiveram origem ainda durante o parto. Enzo nasceu com 35 semanas em uma cesariana de urgência, após a mãe passar dois dias em trabalho de parto, segundo o relato dos pais, que contaram a história do filho no site da 'vaquinha' como se o menino relatasse em primeira pessoa todo o histórico da sua jornada pela sobrevivência.





Logo depois do nascimento, Enzo ficou internado dois meses em um CTI e passou por cirurgia na cabeça, lesionada durante a cesárea.