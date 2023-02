Sumiço de celular provoca briga de bar que acaba em morte no Norte de MG

Vista da entrada de São Joao das Missões, onde fica a comunidade de Rancharia (foto: Jeferson Mota/divulgação)





Um homem, de 35 anos, foi morto com uma facada na comunidade de Rancharia, na zona rural de São João das Missões, na noite de quarta-feira (01/02). O crime foi motivado por uma discussão por causa do sumiço de um telefone celular. O autor do homicídio teria sido acusado pela vítima de furtar o aparelho.





De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi Wender Barbosa Miranda. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Itacarambi (na mesma região), mas não resistiu.









O suspeito do assassinato foi preso pela PM. Ele foi identificado como Aleffe da Silva Guimarães, de 19 anos.





Conforme informações da PM, ao ser preso, o suspeito alegou que estava em um bar com amigos em Rancharia, momento em que chegou ao local Wender Barbosa, que estaria embriagado e questionou Aleffe de ter furtado o aparelho , o que foi negado.





O suspeito alegou ainda que o reclamante do sumiço do celular deixou o local, e retornou pouco tempo depois com uma posse de uma faca e tentou atingi-lo, o que não conseguiu. De acordo com o relato do suspeito, ele defendeu com uma cadeira e o Wender caiu no chão.





O rapaz contou para os policiais que Wender ainda tentou agredi-lo com um capacete. Mas ele (Aleffe) desferiu um golpe de faca em Wender, que foi atingido na região do tórax.





A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital de Itacarambi, onde morreu. O agressor fugiu, mas foi preso no mesmo dia pela PM.