Adolescente filma abuso e motorista de aplicativo é preso em flagrante

Irmã de vítima simulou um encontro para que motorista fosse preso em flagrante (foto: Google Street View) Um motorista, de 51 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de estuprar uma adolescente, de 14, no bairro Teixeiras, em Juiz de Fora.





Segundo a Polícia Militar, a menina andava pela rua em direção a um ensaio de escola de samba que ocorreria no bairro Santa Luzia.





Durante o trajeto, o motorista de aplicativo parou ao lado dela e perguntou se ela tinha pedido corrida. A menina respondeu que não. O motorista continuou e disse que fazia a corrida para ela por R$ 20. A menina aceitou e entrou no banco traseiro do carro.





No meio do trajeto, ele disse para que ela fosse para o banco da frente. A menina foi e, suspeitando, colocou o celular para filmar de forma escondida. O motorista, então, começou a passar a mão na perna da menina e tentou arrancar a blusa dela, perguntando se ela faria um programa sexual com ele.





Após ela negar, ele estacionou o carro próximo do local onde a vítima queria ir e pediu o número do telefone dela. A menina informou e ele mandou uma mensagem logo em seguida para certificar de que era o número verdadeiro. Após descer do veículo, a menina entrou em contato com a irmã, de 19 anos, e foram até a PM





Com o telefone do motorista, a irmã enviou uma mensagem se passando pela adolescente e pediu para ter um encontro na mesma noite. O motorista aceitou se encontrar com a garota. O ponto de encontro era o mesmo local onde ele havia deixado a menina, próximo do ensaio da escola de samba.





Enquanto o motorista se dirigia para o local, a Polícia Militar armou um cerco. Ao chegar no ponto de encontro, o homem foi preso em flagrante.





Em conversa com os policiais militares, o homem negou que tenha abusado da adolescente. Ele disse que a vítima o chamou para sair. Questionado sobre o porquê teria aceitado se encontrar com a garota, o motorista respondeu que foi um "sinal de fraqueza".





Ele foi levado para a delegacia.