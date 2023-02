Entrega da chave da cidade à Corte Momesca oficializa abertura da festa

Evento foi realizado no Teatro Francisco Nunes, no centro da capital (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O início oficial do Carnaval 2023 de Belo Horizonte foi marcado pela entrega da chave da cidade à Corte Real Momesca, nesta quarta-feira (1/2), pelo prefeito Fuad Noman. De 4 a 26 de fevereiro, a capital mineira contará com uma extensa programação, entre blocos de rua, desfiles de escolas de samba e atrações na Praça da Estação, no Centro de BH.









O prefeito destacou o papel da folia como propulsor da economia da cidade. “O carnaval representa um incremento importante de renda e emprego, com impacto em diversos setores da sociedade”, afirma. A projeção é que o evento contribua na geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.





De acordo com um levantamento feito pela PBH, este ano houve aumento de 10% nas inscrições para ambulantes, comparado à 2020. Ao todo, 16.117 pessoas se cadastraram, sendo que 27% delas buscaram o registro pela primeira vez e o investimento médio na compra de mercadorias será de R$1.800,00. Eles esperam faturar R$4.500,00 com as vendas no carnaval.