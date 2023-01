Homem é morto com filha de dois anos no colo

Caso foi registrado no interior de Morro do Pilar (foto: Prefeitura de Morro do Pilar)

Uma discussão terminou com a morte de um homem de 32 anos e uma criança de dois anos ferida gravemente em uma das mãos na localidade de Ribeirão Areias, em Morro do Pilar, cidade da Região Central de Minas Gerais. O crime ocorreu na tarde desse domingo (29/1).





De acordo com a Polícia Militar, havia uma confraternização em um sítio, onde a vítima segurava a filha no colo e conversava com as pessoas.Em determinado momento, o homem começou a interagir com um vizinho e, em seguida, iniciou-se uma discussão. Minutos depois, o autor, de 28 anos, passou a perseguir o alvo com um facão.Mesmo vendo a criança no colo, o vizinho desferiu uma facada no peito do homem, que morreu na hora. A menina, por sua vez, sofreu lesão grave na mão e precisou receber atendimento médico.Após cometer o homicídio, o vizinho retornou para sua residência e aguardou a chegada da Polícia Militar. Quando os PMs compareceram, ele se entregou e confessou o assassinato.Na conversa com os militares, o suspeito disse que a vítima tentou lhe matar com um tiro na cabeça há algum tempo. No entanto, segundo a corporação, ele não aparentava nenhuma lesão. Testemunhas no local também disseram não haver nenhuma rixa entre os dois.O responsável pelo ataque foi levado para a delegacia de Diamantina, que investigará o caso.