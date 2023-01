Homem é preso sob suspeita de estuprar a vizinha de 10 anos

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)





Um homem, de 37 anos, foi preso nesse domingo (29/1) pela Polícia Militar (PM) de Uberaba sob suspeita de estuprar uma menina de 10 anos. Ele, que é vizinho da suposta vítima, negou o crime.





Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, um laudo médico confirmou um provável abuso sexual depois que a mãe da menina constatou que as partes íntimas dela estavam com vermelhidão e alteração.

Ainda conforme o registro policial, a mãe da criança relatou aos militares que a filha chegou em casa apavorada, dizendo que foi vítima de abuso sexual, praticado pelo vizinho da casa do fundo.





Ela disse para a mãe que o suspeito passou as mãos em seu corpo, tirou as peças de roupas de baixo e consumou o ato sexual.





A criança também falou que o suspeito pediu para ela ficar calada e não comentar nada com ninguém.



No BO da PM de Uberaba também consta que o homem, de forma habitual, cuida do irmão da vítima, que também é criança.





Em determinado momento, ele teria ido até a janela da casa da menina e dito que o irmão dela havia dormido. Então, em seguida, ela disse que foi ver o irmão. No entanto, a menina contou que o suspeito pegou no seio esquerdo dela e teria perguntado: "É de verdade ou de mentira?".





Suspeito negou o crime





Segundo a PM, no momento do relato, o suspeito apresentava hálito etílico de bebida destilada. Ele confirmou à PM que tem o costume de cuidar do irmão da menina, já que gosta de crianças. Por outro lado, negou o estupro.