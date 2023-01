Leitores repercutem matéria sobre BRs 381 e 262 nas redes sociais

Em certos trechos, a rodovia mais parece uma trilha e torna o caminho entre os estados um desafio aos motoristas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Durante a semana, a reportagem do Estado de Minas percorreu os quase 600 quilômetros que ligam, via BRs 381 e 262, Belo Horizonte e Vitória-ES. A matéria especial publicada neste domingo (29/1) tem repercutido nas redes sociais e a reação dos leitores indica que os problemas apontados em texto, fotos e vídeos feitos durante a jornada têm ressonância entre os que precisam utilizar as estradas mineiras.

















As reações nas redes sociais são, majoritariamente, ecoando as reclamações e péssimas condições das BRs 381 e 262 apresentadas nas reportagens. Entre os comentários, há quem levante questionamentos sobre políticos e impostos; quem sugira trechos alternativos e reclame também de outras estradas; e vários relatos de quem também já teve problemas em trechos do trajeto entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Veja abaixo alguns deles:













Relatos





Entre os milhares de comentários nas publicações feitas nos perfis do Estado de Minas, há vários seguidores do jornal contando suas desventuras no caminho percorrido e retratado pela reportagem.





É o caso de Neomara Gomes, que, em uma publicação no Instagram, relatou ter vivido uma experiência semelhante à algumas histórias contadas na matéria. “Olha o trecho de São Gonçalo do Rio Abaixo a João Monlevade a parte que não é duplicada... depois chamam de ‘rodovia da morte’ e ninguém entende o porquê! Rasguei meu pneu em 2 lugares voltando de Raul Soares, tinham, fora o meu carro, uns 20 parados no acostamento. Um pneu graças a Deus a gente compra outro, o problema são as vidas perdidas. Os impostos nos pagamos, cadê o investimento nas estradas??????”, escreveu.









Outro relato foi compartilhado por Kelen Ferreira, belo-horizontina que mora há mais de 20 anos no Espírito Santo. Mesmo com a experiência no caminho entre a capital mineira e o território capixaba, ela ainda demonstra surpresa com a situação das rodovias.





“Moro no ES há 22 anos, mas sou de BH e faço esse trajeto várias vezes no ano. NUNCA vi tanto descaso nos trechos de João Monlevade e de Manhuaçu. Esse último não podemos chamar de estrada. É ultrajante pra gente que paga os impostos passar ali. Uma vergonha!”, escreveu.





Política





Muitas críticas foram feitas a políticos entre os comentários das publicações. O governador Romeu Zema (Novo) foi um dos nomes mais citados, inclusive com várias marcações de seu perfil.





“A tática do Zema é simples: sucateia o serviço para baratear e depois vender pras empresas amigas. Isso que ele fará com nossas estradas e teremos que pagar pedágios abusivos para transitar em algo que já pagamos impostos para usufruir”, escreveu o dono do perfil ‘gastter’ no Instagram. “Aonde está o pronunciamento do ser Governador! Vidas em perigo em todo estado de Minas Gerais , inclusive nas estradas pedagiadas , esse governo não serve nem para cobras das empresas que tomam conta das estradas e cobram caro para isso!”, complementou o perfil ‘marcaomoreira68’.





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi alvo de críticas. Em um dos comentários no Instagram, o perfil ‘julimgabriel’ lembrou, inclusive, do atual governador de São Paulo e ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos): “Excelente trabalho do ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que até foi premiado com uma candidatura ao governo de SP, pelo excelente trabalho prestado ao país!! Faz arminha mais um pouco!!”.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi citado em alguns comentários. No Instagram, Herbert Dias de Souza se mostrou descrente em melhorias na estrada: “381 é federal gente, é Lula e Bolsonaro. E a duplicação entregue pelo pt tá pior, e vai piorar daqui pra frente, nas chuvas de fevereiro. A duplicação vai voltar para pista de mão dupla”.





Há também quem fez críticas gerais aos gestores públicos e recordou o longo histórico de má conservação das estradas em Minas, como no comentário abaixo:





Nenhuma novidade! Tenho 43 anos, sou de JM e vim morar em BH em 1996%u2026 na minha experiência SEMPRE%u2026 SEMPRE foi assim! Descaso contínuo de POLÍTICOS, PARTIDOS e IDEOLOGIAS. E os mortos se acumulam. %u2014 Alysson T. de Paula%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@alyteopaula) January 29, 2023





Impostos e outros trechos

“A escala do IPVA já está disponível para ser baixada, para quem quer pagar adiantado, esse é nosso país pagamos muito caro e não temos nada de benefícios. É uma vergonha”, escreveu o perfil ‘dietasbemviver’, no Instagram.





As menções ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi uma das mais comuns nos comentários e também esteve presente nos relatos obtidos pela reportagem.





Entre os comentários, houve quem desse dicas de caminhos alternativos e também quem denunciasse problemas em outras estradas.





“Uma boa alternativa de BH para Vitória (que eu mesmo utilizei este mês) é passar por Viçosa - Muriaé - Itaperuna (RJ) e depois pegar a BR 101 sentido Vitória. Existem alguns pontos com problemas em MG, mais mil vezes melhor.. Recomendo e muito usar esse trajeto”, escreveu Cristiano Caixeta.





“Quer ver buracos?? Vá para o norte de Minas! Totalmente abandonado pelo Zema e Bolsonaro! Quem vai pra Bahia via Janaúba, Porteirinha, Monte Azul, tem mais cratera do que asfalto. @estadodeminas tem que ir lá conferir!”, apontou o perfil ‘eris103’.