Preso que engoliu celular para burlar segurança passa por cirurgia

Celular foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Varginha, no Sul de Minas (foto: Sejusp/Divulgação)

Um detento foi internado no Hospital Bom Pastor, em Varginha, no Sul de Minas, após engolir um celular para burlar a segurança do presídio onde cumpre pena. Conforme informado nesta sexta-feira (27/1) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o detento passou por uma cirurgia na quarta-feira (25/1) para a retirada do aparelho e segue em acompanhamento na unidade hospitalar.