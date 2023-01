Acidente entre carro e carreta mata homem na BR-365

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram o motorista da caminhonete morto dentro do veículo (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem, de 43 anos, morreu em um acidente entre caminhonete e carreta na noite dessa segunda-feira (23/1), na altura do km 25 da BR-365, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, chovia muito na região. A caminhonete seguia na rodovia sentido Montes Claros quando o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu contra uma carreta carregada com sal, que seguia no sentido contrário.

A caminhonete ficou tombada à margem da pista. A morte do motorista foi confirmada pelo médico do Samu. A vítima estava no interior do veículo, sem sinais vitais, e apresentava, entre outras lesões, um trauma de face.

O condutor da carreta não ficou ferido e recusou atendimento hospitalar em Montes Claros.

Com o impacto, óleo ficou espalhado na pista. Os militares, então, colocaram serragem na rodovia para eliminar o risco de outros acidentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.