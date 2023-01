Sem capacetes ocupantes de motocicleta morreram em acidente na MG-010

Motocicleta foi arremessada de encontro a carreta que passava pelo local (foto: CBMMG)

Duas pessoas morreram, nesta segunda-feira (23/1), num acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio, na MG-010, trevo de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Os dois mortos, um homem, e uma mulher, ainda não identificados, estavam sem capacete, na moto.

A frente do carro ficou destruída e a motocicleta foi arremessada para a lateral de uma carreta que estava na pista contrária do trevo. O parachoque do veículo foi parar debaixo da roda dianteira da carreta.

Por causa do acidente, a saída de Jaboticatubas para Belo Horizonte e o acesso à Serra do Cipó estão interditados. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está providenciando um desvio, que será feito por uma estrada vicinal de terra.