Ferrari fica destruída após acidente na BR-040

BR-040 registrou um grave acidente envolvendo uma Ferrari vermelha (foto: Redes sociais/Reprodução)

Uma Ferrari vermelha ficou totalmente destruída após um acidente na rodovia BR-040, próximo ao trevo de Macacos, em Nova Lima, Grande BH, neste domingo (22/1). O motorista teria perdido o controle do carro.A colisão chamou a atenção de quem passava na rodovia. Vídeos e fotos nas redes sociais mostram o estado do veículo, que saiu da pista e colidiu com uma árvore.O impacto foi tão grande que arrancou as rodas e o motor do veículo. A traseira do carro também ficou completamente danificada.Apesar do susto, ninguém se feriu.As causas do acidente ainda são desconhecidas. Nenhuma faixa da BR-040 precisou ser interditada.