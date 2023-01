Rio Grande atinge quase 80% de volume útil e bate novo recorde histórico

Usina de Marimbondo é uma das quatro usinas hidrelétricas do Rio Grande (foto: maravilhasdoriogrande.com.br/reprodução)



Desde o início das constantes chuvas, o nível de volume útil do Rio Grande não para de crescer. Desta forma, desde o início da semana, dia após dia, recordes estão sendo batidos.





O primeiro aconteceu, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), nessa segunda-feira (16/1), quando o nível do rio chegou a 74,4%. Segundo dados atualizados nesta sexta-feira (20/1), está em 79,5%.





Leia também: BH registra chuva forte nesta sexta-feira Diferentemente do início da semana, quando duas (Moraes e Furnas) das quatro usinas do Rio Grande estavam acima dos 80%, nesse momento, três atingiram esse nível: Mascarenhas de Moraes, com 83,7%; Furnas, 89,9% e agora Marimbondo, 81,7%. Já a Usina de Água Vermelha está em 62,9%.





Na última segunda-feira (16/1), o maior volume útil do rio havia sido registrado em janeiro de 1999, quando o NOS iniciou a medição de dados hidrológicos de rios do país. Nessa época, o Rio Grande registrou nível médio de 72,93%.





Situação muito diferente da encontrada em 1º de janeiro de 2020, quando o rio estava com nível de cerca de 30%, considerado, ainda segundo dados NOS, como um período de seca histórica.





Anteriormente à chegada das constantes chuvas, em novembro do ano passado, o nível de Mascarenhas de Moraes estava em 77,96%; Furnas, em 55,07%, Marimbondo, 33,51%; e Água Vermelha, 29,02%.





A nascente do Rio Grande está localizada no local conhecido como Alto do Mirantão, na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas, Sul de Minas. Em seguida, o rio percorre 1 360 km até encontrar o Rio Paranaíba, no município de Carneirinho, no Triângulo Mineiro.