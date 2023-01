Para evitar desperdício, BH vacina crianças com segunda dose em atraso

Carlos Nascimento levou seus filhos Henrique, 9, e César, 7, para tomarem a segunda dose da CoronaVac (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte retomou, nesta sexta-feira (20/1), a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com a segunda dose da CoronaVac, em nove centros de saúde do município. Apesar de a convocação ter sido para esta faixa etária, crianças de outras idades, com a segunda dose da CoronaVac em atraso, também puderam ser vacinadas.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as doses de vacina recebidas nesta semana devem ser aplicadas exclusivamente como segunda dose e, preferencialmente, em crianças de 3 e 4 anos

Apesar disso, o órgão informou que “com objetivo de ampliar a cobertura e garantir o esquema vacinal completo, crianças que tenham recebido a primeira dose de CoronaVac e estejam com a segunda dose em atraso, podem ser vacinadas.”

A PBH afirmou ainda que estratégia é para otimizar as doses e evitar desperdício, já que após a abertura do frasco o imunizante só pode ser utilizado em até oito horas.

Como vacinar as crianças

Para serem vacinadas, as crianças deverão comparecer aos centros de saúde junto aos pais ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.





Para as crianças que serão levadas à vacinação por terceiros, será necessário apresentar o termo de autorização para vacinação devidamente preenchido e assinado. O documento pode ser baixado aqui.

Locais de Vacinação

Os centros de saúde de H que estarão aplicando a 2ª dose da Vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos são:

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima - Pç. Modestino Sales Barbosa, 100, Bairro Flávio Marques Lisboa

Centro-Sul

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia - Rua Cristina, 961, Bairro São Pedro

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes - Avenida Petrolina, 869/871, Bairro Sagrada Família

Nordeste

Centro de Saúde Goiânia - Rua Pomba, 677, Bairro Goiânia

Noroeste

Centro de Saúde Carlos Prates - Rua Riachuelo, 35, Bairro Carlos Prates

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis - Rua Waldomiro Lobo, 177, Bairro Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde Betânia - Rua Canoas, 678, Bairro Betânia

Pampulha

Centro de Saúde Dom Orione - Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.220, Bairro São Luiz

Venda Nova

Centro de Saúde Paraúna - Rua João Ferreira da Silva, 248, Bairro Mantiqueira