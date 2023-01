Decano da Una e ex-presidente do América completa 90 anos

Afonso Celso Raso e João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, procurador geral da Ânima Educação, administradora do Centro Universitário Una (foto: Arquivo Pessoal)

Em 1972, junto a outros quatro sócios, adquiriu o Jornal de Minas, onde foi diretor. Posteriormente, foi presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos (AMCE) por três vezes.

Leia também: Banco no Barreiro foi o primeiro de BH a ser assaltado em dois anos



América



Afonso Celso Raso e João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, procurador-geral da Ânima Educação e presidente da Associação Brasileira de Cidadania e Democracia (ABCD), seguram bandeira do América, uma das grandes paixões do nonagenário (foto: Arquivo Pessoal)



Em 1980, lançou o livro "Esquina dos Aflitos", em que retrata parte da história do América. Na obra, Afonso reune crônicas e histórias publicadas por ele ao longo dos anos.









Decano da UNA e cinco vezes presidente do América Futebol Clube, Afonso Celso Raso completa, nesta quinta-feira (19/1), 90 anos. Com forte atuação nas áreas esportiva, jurídica e jornalística de Minas Gerais, é um dos docentes mais reconhecidos do direito belorizontino.Nascido em Barbacena em 1933, mudou-se para Belo Hozionte ainda criança. Em 1957, aos 24 anos, se formou em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao longo de sua carreira, foi diretor-geral da ADEMG, entre 1975 e 1982, sendo responsável pela construção do ginásio do Mineirinho, anexo ao Mineirão.O Centro Universitário UNA, fundado em outubro de 1961, contou com o advogado em seu quadro de docentes. Como professor, Afonso dá aulas há cerca de 60 anos.O advogado chegou a presidir o Coelho nos anos de 1985, 1994, 2002, 2009 e 2015. Amor pelo clube que ele faz questão de exaltar e recordar em meio a suas coleções de camisas, fotos e medalhas da agremiação.Durante sua tenra idade, Afonso chegou a atuar no futebol juvenil do alviverde, além de ter sido nadador, jogador de futsal e basquete.