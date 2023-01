Homem furta doce de leite de 10 kg, não consegue carregar e é preso

As dificuldades para carregar o objeto chamou atenção dos militares que passavam pelo local (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 37 anos foi preso no centro de Poços de Caldas, no Sul de Minas, após furtar um pote de quase 10 kg de doce de leite, na manhã desta quinta-feira (19/1). O suspeito apresentava dificuldades para carregar o objeto, o que despertou a atenção dos policiais que patrulhavam a região.









Os militares, então, rondaram a região para identificar a origem do doce de leite. O caminhão da empresa responsável pelo alimento foi localizado com as portas laterais abertas. Dentro do veículo, estavam outros potes idênticos ao encontrado com o suspeito.







A polícia entrou em contato com a empresa para explicar o ocorrido e o motorista retornou ao local dizendo que iria fazer uma descarga da mercadoria em um supermercado. O condutor ainda ressaltou que antes de se ausentar, conferiu todas as portas e que estavam devidamente trancadas.



O suspeito recebeu voz de prisão no local, foi encaminhado para uma UPA por precisar de atendimento médico e depois levado para a delegacia.





*Estagiário sob supervisão de Fernanda Borges