Mãe e filho passam a noite em companhia habitacional para ter casa própria

Michelle Santos conversa com o presidente da Cohagra, Davidson Chagas (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

A técnica de enfermagem Michelle Rosalina Moreira Santos, de 29 anos, que está desempregada para cuidar do filho de 7 anos que sofre com crises epilépticas, decidiu passar a madrugada desta quinta-feira (19/1) com ele em frente à sede da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (Cohagra), em Uberaba, Triângulo Mineiro, na busca pela casa própria. A drástica atitude de uma mãe em desespero sensibilizou as autoridades e a prefeitura disponibilizou um abrigo provisório para a família.