Casal é preso suspeito de manter idoso em cárcere privado em Varginha

Após a abordagem da PM, a vítima foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Uma mulher de 51 anos e um rapaz, de 26, foram presos em flagrante nessa quarta-feira (18/1) pela Polícia Militar (PMMG) em Varginha, no Sul de Minas.

A suspeita é de que a dupla mantinha um idoso de 72 anos em cárcere privado, sem comida, água, e em meio a fezes e urina, para poder roubá-lo. Os policiais receberam denúncias anônimas e foram até o endereço no Bairro Industrial Reinaldo Forest.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), as informações iniciais apontam que o idoso morava com uma irmã, que morreu há pouco tempo. Depois disso, a suspeita teria se apoderado da casa do idoso, simulando ter se casado com ele, deixando-o fechado em um imóvel dos fundos, sem cuidados.

Ela estaria com um amante na casa principal, alegando ser ele o seu “filho adotivo”. Ambos deixavam a vítima nos fundos, em condições degradantes.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, além de confirmar as condições do idoso, encontrou no local bebidas alcoólicas, resquícios de drogas e, também, medicamentos possivelmente usados para dopar a vítima.