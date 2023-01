Homem é morto, e namorada furta celular dele antes de a perícia chegar

Homicídio ocorreu no interior de Caratinga (foto: Prefeitura de Caratinga) Um homem de 30 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira (18/01) no distrito de Santa Luzia de Caratinga, em Caratinga. Até agora ninguém foi preso pelo crime.





O garupa desembarcou, sacou a arma e atirou quatro vezes em direção à vítima, que foi socorrida pelos próprios amigos. No entanto, no caminho para o hospital, o veículo em que foi socorrida deu pane. Os policiais, então, colocaram a vítima na viatura e a levaram para o hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

Os policiais foram até o local do homicídio e ouviram de testemunhas, que, após o crime, a namorada da vítima esteve no local e pegou o celular que estava ao lado do corpo. Na sequência, ela fugiu e não foi localizada pela PM.

Diante disso, a PM suspeita que a mulher tenha alguma relação com homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.