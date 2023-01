Manifestantes protestam por melhorias na BR-262, na Zona da Mata

De João Monlevade até o Espirito Santo, BR-262 sofre com buracos e precisa de recapeamento (foto: Tuthi Salles/Reprodução/Redes Sociais) Um grupo de manifestantes bloqueou a BR-262 na altura do quilômetro 118, em Rio Casca, na Zona da Mata Mineira, nesta quarta-feira (11/1). O grupo reivindica que sejam feitas reformas como o recapeamento da rodovia que vai de João Monlevade até o Espírito Santo, e que sofre com buracos e avarias causados por veículos pesados e ação das chuvas.





A mobilização foi organizada pelo ex-prefeito de Rio Casca e agora deputado, Adriano Alvarenga (Progressistas), que ressaltou o descaso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com a via.









De forma pacífica, o grupo de manifestantes exibiam cartazes cobrando soluções e ressaltando o risco de vida que a situação da pista representava. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Rodoviária (PMR) e Corpo de Bombeiro Militar (CBMMG) acompanharam o ato que se dispersou por volta do meio-dia.





Em nota o Dnit informou que está elaborando o projeto de restauração da BR-262 para revitalizar todo o pavimento. No entanto, de imediato estão sendo realizadas operações tapa-buraco e a contratação emergencial de empresas para a recomposição dos aterros em processo de erosão, visando melhorar as condições de segurança.

Melhorias daqui para a frente

Adriano contou que organizou um grupo pequeno de manifestantes, mas com representantes das prefeituras e vereadores de municípios que são cortados pela BR-262. O deputado destacou a importância econômica da rodovia federal.

“O fator econômico é muito importante. Se você pegar Rio Casca, só o município tem três postos de gasolina próximos a BR-262, mas nos últimos anos o movimento caiu porque as pessoas sabem que vão tomar prejuízo estourando pneu na rodovia”, argumenta o deputado.





Daqui pra frente, Adriano espera que a BR tenha melhorias efetivas. “Acredito que agora vamos resolver, já estou em contato com o Ministério da Infraestrutura em Brasília, vou começar a movimentar ainda mais essa demanda”, completa Adriano.



