Homem tem surto e mata sogra do filho e mulher que encontrou na rua

Um homem de 52 anos teve um surto psicótico e matou pelo menos duas pessoas, na terça-feira (10), no município de Ubaporanga, região do Vale do Rio Doce. A Polícia Militar informou que as vítimas eram a sogra do filho dele, de 58 anos, e outra mulher, de 60, que ele não conhecia e cometeu o crime no meio da rua.





As mulheres foram identificadas como Maria Lúcia Pereira Coelho e Geralda da Costa Lourenço. Ambas foram mortas a tiros.

De acordo com a apuração da polícia, o homem fez os disparos no distrito de São Sebastião do Batatal. Ele estava na residência de Maria Lúcia Pereira Coelho, sogra do filho, quando surtou e atirou contra ela.





Em seguida, andou pela cidade, desorientado e no caminho, encontrou Geralda da Costa Lourenço Souza e também atirou na vítima.





Ele fugiu armado de carro, que foi abandonado pelo caminho. A polícia continua nas buscas pelo suspeito.





O crime gerou pânico na cidade, e informações circularam nas redes sociais de que o homem estaria atirando em outras pessoas. A polícia montou uma força-tarefa para localizar o suspeito, incluindo um helicóptero que apoia nas buscas.