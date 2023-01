Segunda via da carteira de identidade sofre aumento de preço em Minas

Tirar a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais ficou mais caro em 2023. A emissão do documento passou de R$ 95,41 para R$ 100. Conforme a Polícia Civil (PCMG), o reajuste automático aconteceu devido ao novo valor da Unidade Fiscal de Minas Gerais (Ufemg);

A primeira via da identidade continua gratuita. A corporação esclareceu que, nos casos de furto ou roubo do documento, o solicitante está isento da tarifa, mediante apresentação do boletim de ocorrência, com prazo máximo de 60 dias da data do fato.