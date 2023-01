Adolescentes retiradas do Festeja em 2019 serão indenizadas

O TJMG condenou uma empresa de eventos a indenizar duas jovens em R$ 1,5 mil, cada (foto: TJMG/Divulgação)









Antes do início dos shows, as jovens foram abordadas por comissários da infância e juventude que argumentaram que elas não poderiam estar no local. Elas então foram conduzidas para uma sala de espera e precisaram aguardar a vinda da mãe de uma delas até de madrugada, sendo impedidas de assistir o festival.





Segundo a organizadora do evento, as adolescentes “burlaram” a segurança e adentraram o espaço Open Bar, e por isso foram retiradas do local de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA ). No entanto, em 2021 as mulheres entraram com ação na justiça, alegando que o espaço destinado a menores de idade não estava bem sinalizado e que não foram bem informadas.

Defeito na prestação do serviço

Para o Juiz Múcio Monteiro, a empresa que organiza o evento faltou com transparência e boa-fé, configurando um defeito na prestação do serviço. “De algum modo, todo o sistema de controle de entrada, seja por código de barra, seja por pessoal contratado, falhou”, disse.

O juiz argumentou que é comum, em eventos de grande porte, a negligência no controle de entrada pelos próprios empregados, seja para simplificar o acesso, seja por falta de atenção. No entanto, a conduta prejudicou as consumidoras, que agora serão indenizadas por danos morais e materiais.

Violação de Direitos

O TJMG ressaltou que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, é dever zelar pela proteção da integridade física e mental, prevenindo a ocorrência de ameaça ou violação aos seus direitos, o que não ocorreu no caso.





A organizadora questionou a sentença, mas o desembargador Roberto Vasconcellos manteve a decisão. Segundo ele, nada indica que as adolescentes tivessem tentado desobedecer às regras, além de que o fato de optar por vender ingressos para menores obrigava a empresa a se ater às peculiaridades do público.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

