Shoppings não podem impedir circulação de adolescentes, diz Defensoria

A ação é uma resposta à denúncia de que o Shopping Estação BH, no Bairro Vila Clóris, Região Norte da capital mineira, estaria adotando tais restrições, principalmente, contra a população negra. Segundo o ofício enviado aos centros comerciais, esse impedimento que ocorre durante o período de férias, onde a procura pelos shoppings é maior, é uma conduta arbitrária e sem amparo legal.

Por tanto, a Defensoria entende que a proibição da circulação de adolescentes desacompanhados fere algumas legislações como a Doutrina de Proteção Integral, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a liberdade de locomoção e o direito de acesso ao lazer, previstos nos artigos 5 e 6 da constituição federal.

O entendimento da lei permite observar que esses direitos se estendem e são assegurados mesmo dentro de estabelecimento privado. “O público adolescente são pessoas em processo de desenvolvimento e sujeitos de direitos civis, direitos humanos e direitos sociais, com garantia legal de fruição de todos os direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana”, ressalta a Defensora Pública Samantha Vilarinho Mello.

Segundo a Defensoria, o advogado do Shopping Estação BH explicou que o centro comercial está tentando um alvará judicial para garantir que eles continuem com as restrições. O Shopping teria conseguido uma decisão favorável para o primeiro semestre de 2022, mas que não havia sido renovada no segundo e, portanto, o impedimento não tinha amparo na justiça.