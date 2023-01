Governo de Minas ignora lei de BH que proíbe fogos barulhentos

Belo-horizontinos celebraram a virada do ano na Praça da Liberdade (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O governo de Minas ignorou a lei municipal de Belo Horizonte que proíbe fogos de artifício barulhentos e promoveu queima com rojões e muitos estampidos na comemoração da virada do ano de 2023, entre a noite de sábado (31/12) e a madrugada de domingo (1/1).O espetáculo durou oito minutos e fez parte do Réveillon da Liberdade, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital.A contagem regressiva para o ano de 2023 ficou a cargo do ator Marcos Frota, mineiro nascido em Guaxupé, e da bateria Arautos do Gueto.A festa começou oficialmente às 20h e contou com uma programação com DJs e VJs apresentando sets animados nas fachadas de prédios que integram o Circuito Liberdade.A grande atração da noite teve início às 23h50, em frente ao Palácio da Liberdade, onde uma projeção com contagem regressiva cronometrou os instantes finais de 2022.