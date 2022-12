BH deve ter virada do ano sem chuva; veja previsão

Janela de chuva prevista é de 22h do sábado (31/12) a 10h do domingo (01/01). Na foto, a Praça Tiradentes, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A/Press)

Apesar de praticamente garantido que o sábado terá chuva a qualquer hora do dia, a noite da virada de ano da capital mineira será nublada com baixa possibilidade de chover, segundo meteorologistas do sistema ClimaTempo. A janela de chuva prevista é de 22h do sábado (31/12) a 10h do domingo (01/01).





22:56 - 30/12/2022 Chuva na Grande BH atrasa voos no Aeroporto de Confins De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o sábado será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva à tarde, com trovoadas e rajadas de vento. A mínima foi de 16 °C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa do ar fica em torno de 60% à tarde.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alerta de risco potencial de chuva em área que abrange 1910 municípios brasileiros, dos quais, 561 (29%) mineiros, o que cobre a área de 66% do estado, incluindo Belo Horizonte e a Grande BH.





Nessa região podem ocorrer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, ventos intensos (40 a 60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Faixa amarela que atravessa 66% dos municípios mineiros tem alerta de risco potencial de chuvas fortes (foto: Reprodução Inmet) As regiões mineiras sujeitas ao alerta são as do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul de Minas, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Norte de Minas.





Em caso de rajadas de vento o Inmet recomenda que a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.





"(Em caso de tempestade) Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", informa o instituto.