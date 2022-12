Chuva em BH: Defesa Civil alerta para risco geológico

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



Sinais de deslizamentos

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos



Recomendaçoes

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas d'água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas.





Alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber por SMS alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico até segunda-feira (2/1) por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. O órgão orienta os moradores a ficarem atentos a acúmulo de água, trincas e rachaduras, que podem ser sinais de deslizamentos e desabamentos.Caso algum dos sinais seja observado, basta telefonar para a Defesa Civil, no 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.